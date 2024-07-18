Беспилотники СБУ атаковали базу береговой охраны РФ в Крыму – источник

Морские и воздушные дроны Службы безопасности Украины поразили базу береговой охраны оккупантов на озере Донузлав в Крыму.﻿﻿ Об этом рассказали собеседники в СБУ, сообщает Украинская правда.

Источник сообщил, что украинские дроны поразили и вывели из строя штаб с пунктом управления, склад боеприпасов и техники, электроподстанция, технические сооружения и огневые позиции врага.

Также собеседник рассказал, что прошлой ночью оккупационные военно-морские силы РФ пытались провести учения по защите акватории озера Донузлав, но благодаря украинским дронам эти учения "стали провалом, потому что россияне не смогли защитить даже свою базу, не говоря уже об акватории озера".