Рада декриміналізувала дрібні крадіжки – нардеп
Верховна Рада підтримала законопроєкт, який декриміналізує дрібні крадіжи майна вартістю до 3000 гривень та змінює покарання за такі дії на штрафи. Про це заявив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк, повідомляє Українська правда.
Оскільки наразі кримінальним діянням є крадіжка на 300 грн, проєкт підвищує поріг до 3000 грн, зазначив він.
Також проєкт посилює адміністративну відповідальність за дрібну крадіжку:
- за крадіжку до 757 гривень штраф від 850 до 1700 грн;
- за крадіжку від 758 до 3028 грн – штраф 1700 - 5100 грн;
- за повторну - від 8500 до 17000 грн".
Йдеться про проєкт закону №11068, який унормовує питання адмінвідповідальності за дрібне викрадення чужого майна.
Законопроєкт підтримали в цілому 243 нардепи.
Також, за словами Железняка, у Раді втретє намагалися протягнути через зал питання пенсій ДБР, втім депутати це не підтримали.