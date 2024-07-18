Рада декриминализировала мелкие кражи – нардеп

Верховная Рада поддержала законопроект, который декриминализирует мелкие кражи имущества стоимостью до 3000 гривен и меняет наказание за такие действия на штрафы.﻿﻿ Об этом заявил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк, сообщает Украинская правда.

Поскольку сейчас уголовным деянием является кража на 300 грн, проект повышает порог до 3000 грн, отметил он.

Также проект усиливает ответственность админстративную за мелкую кражу:

за кражу до 757 гривен штраф от 850 до 1700 грн;

за кражу от 758 до 3028 грн - штраф 1700 - 5100 грн;

за повторную - от 8500 до 17000 грн.

Речь идет о проекте закона №11068, который нормирует вопросы админответственности за мелкое хищение чужого имущества.

Законопроект поддержали в целом 243 нардепа.

Также, по словам Железняка, в Раде в третий раз пытались протянуть через зал вопрос пенсий ГБР, но депутаты не поддержали это.