Франція у наступному пакеті передасть Україні САУ, легкі танки та бронемашини – ЗМІ
Франція готує новий оборонний пакет військової допомоги для України, який нещодавно обговорювали президенти обох країн. Про це France Info повідомили джерела у французькому Міноборони, повідомляє Європейська правда.
За даними видання, Київ отримає від Парижа 128 бронемашин VAB, 18 самохідних гаубиць Caesar та 24 легкі танки.
Згідно з інформацією France Info, Франція також передасть Україні протитанкові ракети, вантажівки та радари.
Водночас, повідомляє видання, у Франції очікують, що у вересні 2024 року понад двоє тисяч українських військових почнуть підготовку у місцевих тренувальних центрах.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорив зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном виконання рішень Саміту миру, а також підготовку наступного оборонного пакета, безпекову співпрацю та навчання військових.
Перед тим президент Франції анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage 2000-5 та підготовку 4500 українських військовослужбовців у межах "нової співпраці" з Києвом.