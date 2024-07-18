Франция в следующем пакете передаст Украине САУ, легкие танки и бронемашины – СМИ

Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины, который недавно обсуждали президенты обеих стран. Об этом France Info рассказали источники во французском Минобороны, сообщает Европейская правда.

По данным издания, Киев получит от Парижа 128 бронемашин VAB, 18 самоходных гаубиц Caesar и 24 легких танка.

Согласно информации France Info, Франция также передаст Украине противотанковые ракеты, грузовики и радары.

В то же время, сообщает издание, во Франции ожидают, что в сентябре 2024 года более двух тысяч украинских военных начнут подготовку в местных тренировочных центрах.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном выполнение решений Саммита мира, а также подготовку следующего оборонного пакета, сотрудничество в сфере безопасности и обучение военных.

Тем временем президент Франции анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage 2000-5 и подготовку 4500 украинских военнослужащих в рамках "нового сотрудничества" с Киевом.