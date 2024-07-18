Депутати хочуть дозволити корупціонерам відкупитися від покарання
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, яким пропонується дозволити корупціонерам відкупитися від покарання за допомогою сплати штрафу. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк, пише Іван Носальський, РБК-Україна.
За словами нардепа, за ухвалення законопроєкту в першому читанні проголосував 231 парламентарій.
У разі, якщо законопроєкт ухвалять у другому читанні, корупціонерам під час укладання угоди зі слідством дозволять зменшити покарання за корупцію нижче за визначену межу.
При цьому можливість звільнення від покарання тих осіб, які винні навіть у особливо тяжких злочинах, буде розширено.
Також для корупціонерів у рамках укладання угоди зі слідством хочуть зробити необов'язковим викриття спільників.
Згідно з документом, для винних у корупції хочуть встановити такі розміри відшкодування:
- від 204 тисяч гривень до 2,04 млн гривень - у разі скоєння кримінальної провини;
- від 2,057 млн гривень до 20,4 млн гривень - у разі скоєння нетяжкого злочину;
- від 20,417 млн гривень до 102 млн гривень - у разі скоєння тяжкого злочину;
- від 102 млн гривень до 204 млн гривень - у разі скоєння особливо тяжкого злочину.
Як зазначив Железняк, про корупційні ризики у документі попереджали НАБУ, САП та антикорупційний комітет.