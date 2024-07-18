Депутаты хотят разрешить коррупционерам откупиться от наказания

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается разрешить коррупционерам откупиться от наказания при помощи уплаты штрафа.﻿ Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

По словам нардепа, за принятие законопроекта в первом чтении проголосовал 231 парламентарий.

В случае, если законопроект примут во втором чтении, коррупционерам при заключении соглашения со следствием позволят уменьшить наказание за коррупцию ниже определенного предела.

При этом возможность освобождения от наказания тех лиц, которые виновны даже в особо тяжких преступлениях, будет расширена.

Также для коррупционеров в рамках заключения сделки со следствием хотят сделать необязательным разоблачение сообщников.

Согласно документу, для виновных в коррупции хотят установить следующие размеры возмещения:

от 204 тысяч гривен до 2,04 млн гривен - в случае совершения уголовного проступка;

от 2,057 млн гривен до 20,4 млн гривен - в случае совершения нетяжкого преступления;

от 20,417 млн гривен до 102 млн гривен - в случае совершения тяжкого преступления;

от 102 млн гривен до 204 млн гривен - в случае совершения особо тяжкого преступления.

Как отметил Железняк, о коррупционных рисках в документе предупреждали НАБУ, САП и антикоррупционный комитет.