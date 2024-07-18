Експерт про погіршення ситуації з електрикою: На АЕС згоріли три трансформатори

На Південноукраїнські АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до погіршення ситуації зі світлом.﻿ Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, повідомляє Економічна правда.

"Два дні тому на Південноукраїнській АЕС, судячи з усього від спеки, фізично згоріло два трансформатори струму. Це призвело, за словами людей на місці, до відключення від мережі одного з реакторів" , - розповів він.

Ця аварія призвела до відключення високовольтних ліній в мережі "Укренерго".

"Через цю абсолютно технічну аварію лівий беріг України – включно з Дніпром, Сумами й далі по переліку – останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики" , - пояснив Харченко.

У четвер, за його даними, згорів з тих же причин ще один силовий трансформатор на тій же Південноукраїнській АЕС.

Раніше повідомлялося, що через аварії на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у Києві та 11 областях.

Раніше, на одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання - енергетики тоді збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях.