Експерт про погіршення ситуації з електрикою: На АЕС згоріли три трансформатори
На Південноукраїнські АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до погіршення ситуації зі світлом. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко, повідомляє Економічна правда.
"Два дні тому на Південноукраїнській АЕС, судячи з усього від спеки, фізично згоріло два трансформатори струму. Це призвело, за словами людей на місці, до відключення від мережі одного з реакторів", - розповів він.
Ця аварія призвела до відключення високовольтних ліній в мережі "Укренерго".
"Через цю абсолютно технічну аварію лівий беріг України – включно з Дніпром, Сумами й далі по переліку – останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики", - пояснив Харченко.
У четвер, за його даними, згорів з тих же причин ще один силовий трансформатор на тій же Південноукраїнській АЕС.
Раніше повідомлялося, що через аварії на двох енергооб'єктах з 08:00 до 22:00 застосовані чотири черги відключень у Києві та 11 областях.
Раніше, на одному з енергооб’єктів України вийшло з ладу обладнання - енергетики тоді збільшили обсяги обмежень і запровадили аварійні відключення у 7 областях.