Эксперт об ухудшении ситуации с электричеством: На АЭС сгорели три трансформатора

На Южноукраинской АЭС за три дня сгорело три трансформатора тока, что привело к ухудшению ситуации со светом.﻿ Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, сообщает Экономическая правда.

"Два дня назад на Южноукраинской АЭС, судя по всему от жары, физически сгорело два трансформатора тока. Это привело, по словам людей на месте, к отключению от сети одного из реакторов" , - рассказал он.

Эта авария привела к отключению высоковольтных линий в сети "Укрэнерго".

"Из-за этой абсолютно технической аварии левый берег Украины - включая Днепр, Сумы и далее по перечню - последние два дня крайне жестко ограничен в поставках электричества" , - пояснил Харченко.

В четверг, по его данным, сгорел по тем же причинам еще один силовой трансформатор на той же Южноукраинской АЭС.

Ранее сообщалось, что из-за аварии на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в Киеве и 11 областях.

Также на одном из энергообъектов Украины вышло из строя оборудование - энергетики тогда увеличили объемы ограничений и ввели аварийные отключения в 7 областях.