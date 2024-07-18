Щонайменше 6 млн чоловіків не оновили дані та підпадають під штрафи – нардеп

В Україні мінімум 6 млн чоловіків підпадають під штрафи за те, що не встигли оновити свої дані. Про це сказав перший заступник парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності, депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Андрій Осадчук, повідомляє Українські Новини.

"Я остаточної цифри не бачив, але мова йде про те, що оновились десь 4 мільйони 200. Десь такі цифри я чув станом на вчора-позавчора. При тому, що чоловіків, які підпадають під оновлення, їх близько 11 мільйонів 100 тисяч. Відповідно, нескладна арифметика говорить про те, що у нас мінімум мільйонів 6 людей підпадають під автоматичне притягнення до адміністративної відповідальності" , – розповів він.

На його думку, відповідний показник "порушників" – доказ того, що процес оновлення даних реєстру військовозобов’язаних був зроблений "бездарно".

"Якщо у вас в результаті 6 мільйонів порушників, то напевно щось ви не так робили. А "не так" – це те, що зробили пізно і похапцем" , – переконаний Осадчук.

За його словами, реєстр військовозобов’язаних – це величезна проблема, якою не займалися десятиліттями, в тому числі весь період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

Осадчук вважає, що наводити лад з реєстром військовозобов’язаних потрібно було з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, 16 липня був останній день, коли чоловіки могли оновити свої дані в потрібні терміни. За порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період (зокрема під час воєнного стану) пропонується карати штрафом у розмірі від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. гривень до 25,5 тис. гривень).

Водночас, якщо інформація є у базі "Оберіг", то за порушення не штрафуватимуть.

У Міноборони заявляли, що автоматичних штрафів за неоновлення даних не буде. Згідно із законом, за таке порушення можуть оштрафувати впродовж року.