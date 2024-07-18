Минумум 6 млн мужчин не обновили данные и подпадают под штрафы – нардеп

В Украине минимум 6 млн. мужчин подпадают под штрафы за то, что не успели обновить свои данные. Об этом сказал первый заместитель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Андрей Осадчук, сообщает Українські Новини.

"Я окончательной цифры не видел, но речь идет о том, что обновились где-то 4 миллиона 200. Где-то такие цифры я слышал по состоянию на вчера-позавчера. При том, что подпадающих под обновление мужчин их около 11 миллионов 100 тысяч. Соответственно, несложная арифметика говорит о том, что у нас минимум 6 миллионов человек подпадают под автоматическое привлечение к административной ответственности" , – рассказал он.

По его мнению, соответствующий показатель "нарушителей" – доказательство того, что процесс обновления данных реестра военнообязанных был сделан "бездарно".

"Если у вас в результате 6 миллионов нарушителей, то наверняка что-то вы не так делали. А "не так" – это то, что сделали поздно и торопливо" , – убежден Осадчук.

По его словам, реестр военнообязанных – огромная проблема, которой не занимались десятилетиями, в том числе весь период полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.

Осадчук считает, что наводить порядок с реестром военнообязанных нужно было с начала полномасштабной войны.

Напомним, 16 июля был последний день, когда мужчины могли обновить свои данные в нужные сроки. За нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета в особый период (в частности, во время военного положения) предлагается наказывать штрафом в размере от 1000 до 1500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 17 тыс. гривен до 25,5 тыс. гривен).

В то же время, если информация находится в базе "Оберіг", то за нарушение не будут штрафоваться.

В Минобороны заявляли, что автоматических штрафов за необновление данных не будет. По закону за такое нарушение могут оштрафовать в течение года.