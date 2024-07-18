Генштаб: Окупанти найактивніші на Покровському та Курахівському напрямках

На передовій окупанти активні на всіх напрямках, застосовує усі наявні сили та засоби для досягнення своїх цілей. Найактивніше війська РФ діють на Покровському та Курахівському напрямках, де відбулась понад третина від усіх бойових зіткнень.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00 18 липня.

Загалом від початку доби відбулося 73 бойових зіткнення. Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської та Чернігівської областей, таких як Угроїди, Ободи, Кремський Бугор. Під обстріл некерованих авіаційних ракет потрапив населений пункт Журавка, також ворог здійснює в прикордонних районах диверсійно-розвідувальну діяльність.

Разом з тим, під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні терористи скинули вже 11 КАБів. Цілили у райони населених пунктів Вовчанські Хутори, Стариця, Липці, Веселе.

Крім цього, на Харківському напрямку російські окупанти вісім разів намагались здійснити штурм оборонних рубежів українського війська в районі Глибокого та Вовчанська. Наразі триває три бойових зіткнення. Ситуація залишається під контролем наших військ.

На Куп’янському напрямку противник, за підтримки авіації, п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Берестового, три боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Невського, Тернів та Торського. Три боєзіткнення завершилися без успіху для противника, ще чотири - тривають.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Переїзне, Спірне, Берестове оборонці української землі відбили п’ять атак окупаційної армії.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири штурми позицій нашого війська поблизу Іванівського, Часового Яру та в напрямку Новомаркового. Ворогом здійснено авіаційні удари штурмовою та бомбардувальною авіацією по Часовому Яру.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак зросла до десяти. Зосередження зусиль ворога відзначається в районах Північного та Торецька, де відбулось дев'ять боєзіткнень, та ще одне - поблизу Нью-Йорка. Українські воїни відбили всі атаки противника. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддались райони населених пунктів Північне та Торецьк.

На Покровському напрямку відбулась найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти, за підтримки бомбардувальної та штурмової авіації, здійснили вже 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Прогресу, Новоселівки Першої, Воздвиженки, Новоолександрівки, Уманського та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили шість атак противника, дев’ять атак – ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Карлівки та Парасковіївки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі за сьогоднішній день відбито шість атак окупаційної армії, ще шість боєзіткнень тривають досі.

На Времівському напрямку противник активно застосовує авіацію, вдарив по районах населених пунктів Шевченко, Берестки, Велика Новосілка, Урожайне.

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили п’ять невдалих спроб атакувати наші підрозділи поблизу Малої Токмачки, Роботиного та в напрямку Новоандріївки і Нестерянки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Два невдалі штурми ворожої піхоти було відбито українськими воїнами.