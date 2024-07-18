Генштаб: Оккупанты наиболее активны на Покровском и Кураховском направлениях

На передовой оккупанты активны по всем направлениям, применяет все имеющиеся силы и средства для достижения своих целей. Активнее всего войска РФ действуют на Покровском и Кураховском направлениях, где произошло более трети всех боевых столкновений.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 18 июля.

Всего с начала суток произошло 73 боевых столкновения. В течение суток от террористических атак врага пострадал ряд населенных пунктов Сумской и Черниговской областей, таких как Угроиды, Ободы, Кремский Бугор. Под обстрелы неуправляемых авиационных ракет попал населенный пункт Журавка, также враг осуществляет в приграничных районах диверсионно-разведывательную деятельность.

Вместе с тем под постоянным огнем вражеской авиации находится Харьковщина. Сегодня террористы сбросили уже 11 УАБ. Целили в районы населенных пунктов Волчанские Хутора, Старица, Липцы, Веселое.

Кроме этого, на Харьковском направлении российские оккупанты восемь раз пытались совершить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Глубокого и Волчанска. В настоящее время продолжаются три боевых столкновения. Ситуация остается под контролем наших войск.

На Купянском направлении противник, при поддержке авиации, пять раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Стельмаховки и Берестового, три боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия совершила семь атак на позиции украинцев вблизи Макеевки, Невского, Тернов и Торского. Три боестолкновения завершились без успеха для противника, еще четыре – продолжаются.

На Северском направлении вблизи населенных пунктов Переездное, Спорное, Берестово, защитники украинской земли отбили пять атак оккупационной армии.

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурма позиций нашего войска вблизи Ивановского, Временного Яра и Новомаркового. Врагом совершены авиационные удары штурмовой и бомбардировочной авиацией по Часовому Яру.

На Торецком направлении количество вражеских атак выросло до десяти. Сосредоточение усилий врага отмечается в районах Северного и Торецка, где произошло девять боеприкосновений, и еще одно - вблизи Нью-Йорка. Украинские воины отразили все атаки противника. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности, бомбардировкам подверглись районы населенных пунктов Северное и Торецк.

На Покровском направлении произошло наибольшее количество боеприкосновений. С начала суток оккупанты, при поддержке бомбардировочной и штурмовой авиации, предприняли уже 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Прогресса, Новоселовки Первой, Воздвиженки, Новоалександровки, Уманского и Яснобродовки. Силы обороны сдерживают напор и в настоящее время отразили шесть атак противника, девять атак – еще продолжаются. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются бои вблизи Красногоровки, Карловки и Парасковеевки на Кураховском направлении. По уточненной информации, в этом районе за сегодняшний день отражены шесть атак оккупационной армии, еще шесть боеприкосновений продолжаются до сих пор.

На Времивском направлении противник активно применяет авиацию, ударил по районам населенных пунктов Шевченко, Берестки, Большая Новоселка, Урожайное.

На Ореховском направлении оккупанты предприняли пять неудачных попыток атаковать наши подразделения вблизи Малой Токмачки, Работино и в направлении Новоандреевки и Нестерянки.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Два неудачных штурма вражеской пехоты были отражены украинскими воинами.