У п'ятницю обсяг відключень електрики буде дещо меншим

У денні години п'ятниці, 19 липня, електрику вимикатимуть трьом чергам (групам) споживачів одночасно. В інші години – двом.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Обмеження, як і раніше, будуть впродовж всієї доби.

"З 00:00 до 9:00 і з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. З 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень" , – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що у четвер з 16:00 до 22:00 обмеження діють для чотирьох черг одночасно. Тобто, у п'ятницю обсяг обмежень буде меншим.

Що означає кількість черг відключень?

Умовно, коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень – це 4 години обмежень на добу, дві черги – 8 годин обмежень, три черги – 12 годин обмежень, чотири черги – більше 12 годин обмежень.

В "Укренерго" зазначають: як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги – це відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

Інформацію про те, який у вас графік погодинних відключень, дивіться на офіційних сайтах обленерго у вашій області та м. Києві, а також на їхніх сторінках у соцмережах.