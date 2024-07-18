В пятницу объем отключений электричества будет несколько меньше

В дневные часы пятницы, 19 июля, электричество будет выключать трем очередям (группам) потребителей одновременно. В другие часы – двоим.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Ограничения по-прежнему будут на протяжении всех суток.

"С 00:00 до 9:00 и с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. С 9:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отк ﻿﻿ лючений" , – говорится в сообщении.

Отметим, что в четверг с 16.00 до 22.00 ограничения действуют для четырех очередей одновременно. То есть, в пятницу объем ограничений будет меньше.

Что означает количество очередей отключений?

Условно, когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений.

В "Укрэнерго" отмечают: как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - это ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Информацию о том, какой у вас график почасовых отключений, смотрите на официальных сайтах облэнерго в вашей области и г. Киеве, а также на их страницах в соцсетях.