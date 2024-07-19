Зеленський: Світ повинен тиснути на РФ, щоб примусити її до переговорів
Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ повинен чинити тиск на Росію, аби посадити її за стіл переговорів щодо припинення війни. Про це Зеленський сказав в інтерв'ю ВВС., повідомляє Українська правда.
Видання зазначаю, що, на думку Зеленського, весь світ повинен чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.
"Це не означає, що всі території будуть повернуті силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", – вважає президент України.
Зеленський додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну в сильнішу позицію за столом переговорів.
"Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання", – сказав він.
Зеленський в інтерв'ю також сказав про передбачуваний час його відставки з посади президента.
"…не раніше, ніж закінчиться війна", – сказав він.
Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни вказують на те, що вимоги України щодо мирного плану обґрунтовані, у той час, як вимоги Росії є порушенням міжнародного права.
44% жителів тилової України вважають, що час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії настав, водночас 35% переконані, що це не так. Разом з тим абсолютна більшість опитаних не згодні з умовами керівника Росії Володимира Путіна.