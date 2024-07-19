Зеленский: Мир должен давить на РФ, чтобы принудить ее к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен оказать давление на Россию, чтобы посадить ее за стол переговоров о прекращении войны.﻿﻿ Об этом Зеленский заявил в интервью ВВС, сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, что, по мнению Зеленского, весь мир должен оказать давление на Россию, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров и рассмотреть возможность прекращения войны.

"Это не означает, что все территории будут возвращены силой. Я думаю, что сила дипломатии может помочь" , – считает президент Украины.

Зеленский добавил, что слабая Россия на поле боя поставит Украину в более сильную позицию за столом переговоров.

"Давя на Россию, я думаю, что можно договориться о дипломатическом урегулировании" , – сказал он. ﻿

Зеленский в интервью также сказал о предполагаемом времени его отставки с должности президента.

"...не раньше, чем закончится война" , – сказал он.

Напомним, аналитики Института изучения войны указывают на то, что требования Украины относительно мирного плана обоснованы, в то время как требования России являются нарушением международного права.

44% жителей тыловой Украины считают, что время для начала официальных мирных переговоров Украины и России настало, в то же время 35% убеждены, что это не так. Вместе с тем абсолютное большинство опрошенных не согласны с условиями руководителя России Владимира Путина.