Курс валют НБУ на 19 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 липня 2024 року
Курс долара , порівняно з 18 липня, знизився на 4 коп. до 41.4220 за 1 долар.
Курс євро знизився на 8 коп. до 45.2618 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів упав на 27 коп. до 53.7699 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка досяг рівня 46.8469 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 2 коп. до 10.5461 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,422 000
|EUR
|Євро
|45.261 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|53.769 900
|CHF
|Швейцарський франк
|46.846 900
|PLN
|Польський злотий
|10.546 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.