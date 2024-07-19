Курс валют НБУ на 19 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 липня 2024 року

Курс долара , порівняно з 18 липня, знизився на 4 коп. до 41.4220 за 1 долар.

Курс євро знизився на 8 коп. до 45.2618 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 27 коп. до 53.7699 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 46.8469 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 2 коп. до 10.5461 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,422 000 EUR Євро 45.261 800 GBP Фунт стерлінгів 53.769 900 CHF Швейцарський франк 46.846 900 PLN Польський злотий 10.546 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.