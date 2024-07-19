Close button

Курс валют НБУ на 19 липня

Курс валют НБУ на 19 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 19 липня 2024 року

Курс долара , порівняно з 18 липня, знизився на 4 коп. до 41.4220 за 1 долар.

Курс євро знизився на 8 коп. до 45.2618 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів упав на 27 коп. до 53.7699 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка досяг рівня 46.8469 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 2 коп. до 10.5461 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,422 000 --0.0407
EUR Євро 45.261 800 --0.0839
GBP Фунт стерлінгів 53.769 900 --0.2705
CHF Швейцарський франк 46.846 900 +0.0704
PLN Польський злотий 10.546 100 --0.015

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics