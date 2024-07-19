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Курс валют НБУ на 19 июля

Курс валют НБУ на 19 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 19 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 июля, снизился на 4 коп до 41.4220 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 8 коп до 45.2618 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 27 коп до 53.7699 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 46.8469 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 2 коп до 10.5461 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.422000 --0.0407
EUR Евро 45.261800 --0.0839
GBP Фунт стерлингов 53.769900 --0.2705
CHF Швейцарский франк 46.846900 +0.0704
PLN Польский злотый 10.546100 --0.015

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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