Курс валют НБУ на 19 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 19 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 18 июля, снизился на 4 коп до 41.4220 за 1 доллар.

Курс евро снизился на 8 коп до 45.2618 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов упал на 27 коп до 53.7699 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка достиг уровня 46.8469 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на 2 коп до 10.5461 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.422 000 EUR Евро 45.261 800 GBP Фунт стерлингов 53.769 900 CHF Швейцарский франк 46.846 900 PLN Польский злотый 10.546 100

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.