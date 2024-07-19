Курс валют НБУ на 19 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 19 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 18 июля, снизился на 4 коп до 41.4220 за 1 доллар.
Курс евро снизился на 8 коп до 45.2618 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов упал на 27 коп до 53.7699 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка достиг уровня 46.8469 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на 2 коп до 10.5461 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.422000
|EUR
|Евро
|45.261800
|GBP
|Фунт стерлингов
|53.769900
|CHF
|Швейцарский франк
|46.846900
|PLN
|Польский злотый
|10.546100
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.