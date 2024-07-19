У Держдепі США відреагували на нові ядерні погрози Москви

Державний департамент США продовжить стежити за діями Росії, яка в черговий раз виступила з погрозами можливого розгортання ядерної зброї в Європі. Так відреагував на заяви російського МЗС у четвер заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє Укрінформ.

"Будь-яка риторика та розмови щодо використання або розгортання ядерних боєголовок, звісно, викликають занепокоєння, і це те, чому ми й далі приділятимемо пильну увагу" , - зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

У цьому зв’язку він нагадав, що росіяни роблять такі заяви час від часу періодично від початку своєї агресії проти України.

"Тому я просто не хочу спекулювати, але ми, звісно, продовжуємо уважно стежити" , - зазначив речник Держдепу. ﻿

Як повідомлялося, у четвер заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що в Москві не виключають нового розгортання ядерних ракет у Європі. Таким чином російська сторона хоче відповісти, зокрема, на заплановане посилення звичайних озброєнь великої дальності в Німеччині.