В Госдепе США отреагировали на новые ядерные угрозы Москвы

Государственный департамент США продолжит следить за действиями России, в очередной раз выступившей с угрозами возможного развертывания ядерного оружия в Европе. Так отреагировал на заявления российского МИД в четверг замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, сообщает Укринформ.

"Любая риторика и разговоры по использованию или развертыванию ядерных боеголовок, конечно, вызывают беспокойство, и это то, почему мы будем и дальше уделять пристальное внимание" , - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

В связи с этим он напомнил, что россияне делают такие заявления время от времени периодически с начала своей агрессии против Украины.

"Поэтому я просто не хочу спекулировать, но мы, конечно, продолжаем внимательно следить" , - отметил представитель Госдепа.

Как сообщалось, в четверг замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в Москве не исключают нового развертывания ядерных ракет в Европе. Таким образом, российская сторона хочет ответить, в частности, на запланированное усиление обычных вооружений большой дальности в Германии.