Трамп знову звинуватив Байдена у початку вторгнення РФ в Україну

У своїй промові на з'їзді Республіканської партії Дональд Трамп згадав Україну. Він сказав, що світ на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена, повідомляє Голос Америки.

"За президента Буша, Росія вторглася в Грузію. За президента Обами, Росія захопила Крим. За нинішньої адміністрації, Росія прагне захопити усю Україну. За президента Трампа, Росія нічого не забрала. Подивіться на напад на Ізраїль. Подивіться, що відбувається з Україною. Міста просто розбомбили. Як люди можуть так жити? Там будівлі рівняють з землею" , – сказав Трамп.

Він наголосив, що це "почалося це з катастрофічного виведення військ з Афганістану, найгіршого приниження в історії нашої країни".

"Підбадьорена тією катастрофою, Росія вторглася в Україну, вони побачили цю групу людей, які виявились некомпетентними" , – сказав Трамп. ﻿

"Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом" , - сказав Трамп.