Трамп знову звинуватив Байдена у початку вторгнення РФ в Україну
У своїй промові на з'їзді Республіканської партії Дональд Трамп згадав Україну. Він сказав, що світ на порозі Третьої світової війни та пообіцяв змінити ситуацію, з якою, начебто, не може впоратися адміністрація Байдена, повідомляє Голос Америки.
"За президента Буша, Росія вторглася в Грузію. За президента Обами, Росія захопила Крим. За нинішньої адміністрації, Росія прагне захопити усю Україну. За президента Трампа, Росія нічого не забрала. Подивіться на напад на Ізраїль. Подивіться, що відбувається з Україною. Міста просто розбомбили. Як люди можуть так жити? Там будівлі рівняють з землею", – сказав Трамп.
Він наголосив, що це "почалося це з катастрофічного виведення військ з Афганістану, найгіршого приниження в історії нашої країни".
"Підбадьорена тією катастрофою, Росія вторглася в Україну, вони побачили цю групу людей, які виявились некомпетентними", – сказав Трамп.
"Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом", - сказав Трамп.
Він також згадав війну на Близькому Сході та "конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією". Трамп застеріг, що Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.
"Ця зброя є знищувальною. Настав час змін", - зауважив він.