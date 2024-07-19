Трамп снова обвинил Байдена в начале вторжения РФ в Украину

В своей речи на съезде Республиканской партии Дональд Трамп упомянул Украину. Он сказал, что мир на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию, с которой, казалось бы, не справится администрация Байдена, сообщает Голос Америки.

"При президенте Буше, Россия вторглась в Грузию. При президенте Обаме, Россия захватила Крым. При нынешней администрации, Россия стремится захватить всю Украину. При президенте Трампа, Россия ничего не забрала. Посмотрите на нападение на Израиль. Посмотрите, что происходит с Украиной. Города просто разбомбили. Как люди могут так жить? Там здания ровняют с землей" , – сказал Трамп.

Он подчеркнул, что это "началось это с катастрофического вывода войск из Афганистана, худшего унижения в истории нашей страны".

"Подбадренная той катастрофой, Россия вторглась в Украину, они увидели эту группу людей, которые оказались некомпетентными" , – сказал Трамп. ﻿

"Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, будь я президентом" , - сказал Трамп.