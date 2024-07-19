Трамп снова обвинил Байдена в начале вторжения РФ в Украину
В своей речи на съезде Республиканской партии Дональд Трамп упомянул Украину. Он сказал, что мир на пороге Третьей мировой войны и пообещал изменить ситуацию, с которой, казалось бы, не справится администрация Байдена, сообщает Голос Америки.
"При президенте Буше, Россия вторглась в Грузию. При президенте Обаме, Россия захватила Крым. При нынешней администрации, Россия стремится захватить всю Украину. При президенте Трампа, Россия ничего не забрала. Посмотрите на нападение на Израиль. Посмотрите, что происходит с Украиной. Города просто разбомбили. Как люди могут так жить? Там здания ровняют с землей", – сказал Трамп.
Он подчеркнул, что это "началось это с катастрофического вывода войск из Афганистана, худшего унижения в истории нашей страны".
"Подбадренная той катастрофой, Россия вторглась в Украину, они увидели эту группу людей, которые оказались некомпетентными", – сказал Трамп.
"Я положу конец каждому международному кризису, созданному нынешней администрацией, включая ужасную войну с Россией и Украиной, которой бы никогда не произошло, будь я президентом", - сказал Трамп.
Он также упомянул войну на Ближнем Востоке и "конфликт, нависающий над Тайванем, Кореей, Филиппинами и всей Азией". Трамп предостерег, что Третья мировая война будет страшной из-за оружия, которое теперь доступно человечеству.
"Это оружие уничтожающее. Пришло время перемен", - отметил он.