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РФ за добу втратила майже 1000 військових та 55 артсистем – Генштаб

РФ за добу втратила майже 1000 військових та 55 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Росія впродовж минулої доби втратила в Україні приблизно 980 військових, 55 артсистем, 42 безпілотники, 19 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 564 620 (+980) осіб,
  • танків − 8 250 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 15 902 (+19) од,
  • артилерійських систем − 15 520 (+55) од,
  • РСЗВ − 1 120 (+0) од,
  • засобів ППО − 894 (+1) од,
  • літаків − 361 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 316 (+42) од,
  • крилатих ракет − 2 401 (+3) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 909 (+76) од,
  • спеціальної техніки − 2 593 (+0) од.

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