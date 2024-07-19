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РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 55 артсистем – Генштаб

РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 55 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за прошедшие сутки потеряла в Украине примерно 980 военных, 55 артсистем, 42 беспилотника, 19 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 564 620 (+980) человек,
  • танков − 8 250 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 902 (+19) ед,
  • артиллерийских систем − 15 520 (+55) ед,
  • РСЗО − 1 120 (+0) ед,
  • средств ПВО − 894 (+1) ед,
  • самолетов − 361 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 316 (+42) ед,
  • крылатых ракет − 2 401 (+3) ед,
  • кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 20 909 (+76) ед,
  • специальной техники – 2 593 (+0) ед.

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