РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 55 артсистем – Генштаб

Россия за прошедшие сутки потеряла в Украине примерно 980 военных, 55 артсистем, 42 беспилотника, 19 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили: