РФ за сутки потеряла почти 1000 военных и 55 артсистем – Генштаб
Россия за прошедшие сутки потеряла в Украине примерно 980 военных, 55 артсистем, 42 беспилотника, 19 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 564 620 (+980) человек,
- танков − 8 250 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 15 902 (+19) ед,
- артиллерийских систем − 15 520 (+55) ед,
- РСЗО − 1 120 (+0) ед,
- средств ПВО − 894 (+1) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 316 (+42) ед,
- крылатых ракет − 2 401 (+3) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 909 (+76) ед,
- специальной техники – 2 593 (+0) ед.