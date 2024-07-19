На Київщині жінка підпалила себе перед приміщенням суду

У Білоцерківському районі Київської області жінка облила себе займистою речовиною та підпалила перед приміщенням суду. Правоохоронці відкрили досудове розслідування за фактом доведення до самогубства.﻿ Про це повідомили у поліції Київської області, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Як повідомляється, спроба самогубства сталась 18 липня близько 16 години. Працівники судової охорони помітили біля приміщення суду громадянку, яка обливала себе займистою речовиною. Охоронці намагалися зупинити її, але жінка підпалила себе.

"Один із працівників вогнегасником одразу почав гасити полум’я. На місце події одразу ж викликали швидку медичну допомогу" , - інформують у поліції.

Зазначається, що до приїзду медиків жінка була у свідомості, але отримала близько 70% опіків тіла. Її терміново доставили до лікарні.

За попередньою інформацією правоохоронців, жінка з чоловіком вирішували питання у судовому порядку щодо прав на дитину.