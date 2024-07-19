На Киевщине женщина подожгла себя перед зданием суда

В Белоцерковском районе Киевской области женщина облила себя воспламеняющимся веществом и подожгла перед помещением суда. Правоохранители открыли досудебное расследование по факту доведения до самоубийства.﻿ Об этом сообщили в полиции Киевской области, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Как сообщается, попытка самоубийства произошла 18 июля около 16 часов. Сотрудники судебной охраны заметили возле помещения суда гражданку, которая обливала себя воспламеняющимся веществом. Охранники пытались остановить ее, но женщина подожгла себя.

"Один из работников огнетушителем сразу начал гасить пламя. На место происшествия сразу же вызвали скорую медицинскую помощь" , - информируют в полиции.

Отмечается, что до приезда медиков женщина находилась в сознании, но получила около 70% ожогов тела. Ее срочно доставили в больницу.

По предварительной информации правоохранителей, женщина с мужчиной решали вопрос в судебном порядке по поводу прав на ребенка.