Шольц відкинув заклик Зеленського збивати ракети над Україною

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик президента України Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією. ﻿Як передає агенція dpa, про це очільник німецького уряду заявив у четвер, 18 липня, на пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Великобританії, повідомляє Deutsche Welle.

Заперечення Шольца стосувалися і прохання Зеленського зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ, пише агенція.

Відповідаючи на пресконференції на запитання про те, чи згодний він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, Шольц сказав:

"Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".

Нагадаємо, що Володимир Зеленський на саміті закликав західних партнерів посилити протиповітряну оборону України та зняти обмеження щодо ударів західною зброєю по цілях на території Росії. За його словами, ці кроки не лише ліквідують деякі цілі, а й зменшать можливості РФ продовжувати війну проти України.