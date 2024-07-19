Шольц отверг призыв Зеленского сбивать ракеты над Украиной
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. Как передает агентство dpa, об этом глава немецкого правительства заявил в четверг, 18 июля, на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, сообщает Deutsche Welle.
Возражения Шольца касались и просьбы Зеленского снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ, пишет агентство.
Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, согласен ли он с другими странами НАТО по поводу этих призывов Зеленского, Шольц сказал:
"Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу".
Напомним, что Владимир Зеленский на саммите призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения по ударам западным оружием по целям на территории России. По его словам, эти шаги не только ликвидируют некоторые цели, но и снизят возможности РФ продолжать войну против Украины.
Также Зеленский напомнил, что в апреле партнеры помогли Израилю отразить массированный комбинированный удар Ирана.
"Ракеты и дроны не являются "носителями государственного суверенитета", поэтому необходима коллективная воля – коллективная воля, чтобы их сбить – так же, как это было с иранскими ракетами и дронами (запущенными по территории Израиля и к сбитию которых присоединились партнеры страны – Ред.). Я обращаюсь ко всем вас, ко всем лидерам, которые способны усилить необходимую храбрость. Эти шаги должны быть сделаны", - сказал он.