Шольц отверг призыв Зеленского сбивать ракеты над Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг призыв президента Украины Владимира Зеленского к западным союзникам сбивать российские ракеты и беспилотники над украинской территорией. ﻿Как передает агентство dpa, об этом глава немецкого правительства заявил в четверг, 18 июля, на пресс-конференции после саммита Европейского политического сообщества в Великобритании, сообщает Deutsche Welle.

Возражения Шольца касались и просьбы Зеленского снять ограничения на использование западного оружия для ударов по целям на территории РФ, пишет агентство.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о том, согласен ли он с другими странами НАТО по поводу этих призывов Зеленского, Шольц сказал:

"Я вижу такой консенсус, что о таких шагах не может быть и речи, и США также очень четко высказались по этому поводу".

Напомним, что Владимир Зеленский на саммите призвал западных партнеров усилить противовоздушную оборону Украины и снять ограничения по ударам западным оружием по целям на территории России. По его словам, эти шаги не только ликвидируют некоторые цели, но и снизят возможности РФ продолжать войну против Украины.