Генсек НАТО: Альянс переживе можливе президентство Трампа

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попереджає, що Європа не має потрапити в пастку створення "самоздійснюваного пророцтва" про те, що НАТО помре за другого президентства Дональда Трампа і що трансатлантичним зв'язкам настане кінець. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, повідомляє Європейська правда.

Столтенберг заявив, що лідери повинні взаємодіяти з Дональдом Трампом так само, як вони це робили у 2016 році, незалежно від риторики під час виборчої кампанії в США.

"Я працював з ним (Трампом – Ред.) чотири роки" , – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи змінився, на його думку, Трамп після закінчення свого президентства у 2020 році, Столтенберг сказав, що не може відповісти.

"Я думаю, що важливо не створювати самоздійснювані пророцтва, припускаючи, що нова адміністрація в Сполучених Штатах означатиме кінець НАТО. Таке занепокоєння було і у 2016 році. Реальність така, що НАТО стала сильнішим після чотирьох років ... більше військ, висока готовність" , – наголосив Столтенберг.

Генсек додав, що залишається оптимістом щодо майбутнього НАТО.

"Причина, чому я очікую, що Сполучені Штати залишаться сильним союзником ... полягає в тому, що основна критика з боку президента Трампа, а також кандидата на посаду віцепрезидента Джей Ді Венса, не була спрямована в першу чергу проти НАТО. Вона була спрямована проти того, що союзники по НАТО не витрачають достатньо коштів на оборону, і це змінюється" , – зазначив він.

Раніше Столтенберг заявляв, що не має сумніву у тому, що у разі імовірного обрання Дональда Трампа на посаду нового президента США Сполучені штати лишаться у складі Альянсу.