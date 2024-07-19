Генсек НАТО: Альянс переживет возможное президентство Трампа

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждает, что Европа не должна попасть в ловушку создания "самосбывающегося пророчества" о том, что НАТО умрет при втором президентстве Дональда Трампа и что трансатлантическим связям наступит конец. Об этом он сказал в интервью The Guardian, сообщает Европейская правда.

Столтенберг заявил, что лидеры должны взаимодействовать с Дональдом Трампом так же, как они это делали в 2016 году, независимо от риторики во время избирательной кампании в США.

"Я работал с ним (Трампом – Ред.) четыре года" , – сказал он.

Отвечая на вопрос, изменился ли, по его мнению, Трамп после окончания своего президентства в 2020 году, Столтенберг сказал, что не может ответить.

"Я думаю, что важно не создавать самосбывающиеся пророчества, предполагая, что новая администрация в Соединенных Штатах будет означать конец НАТО. Такое беспокойство было и в 2016 году.

Реальность такова, что НАТО стала сильнее после четырех лет ... больше войск, высокая готовность" , – подчеркнул Столтенберг.

Генсек добавил, что остается оптимистом относительно будущего НАТО.

"Причина, почему я ожидаю, что Соединенные Штаты останутся сильным союзником ... заключается в том, что основная критика со стороны президента Трампа, а также кандидата на должность вице-президента Джей Ди Венса, не ﻿была направлена в первую очередь против НАТО. Она была направлена против того, что союзники по НАТО не тратят достаточно средств на оборону, и это меняется" , – отметил он.

Столтенберг ранее заявлял, что не сомневается в том, что в случае вероятного избрания Дональда Трампа на пост нового президента США Соединенные Штаты останутся в составе Альянса.