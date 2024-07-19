У Малій Токмачці РФ атакує малими піхотними групами на мотоциклах – ЗСУ

В районі села Мала Токмачка на Оріхівському напрямку противник застосовує тактику штурмів малими піхотними групами без бронетехніки, на мотоциклах.﻿﻿ Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі національного телемарафону 19 липня, повідомляє Українська правда.

"Хочу окремо зупинитися на подіях у районі села Мала Токмачка, де ворог застосовує тактику (комусь цікаву, але загалом уже звичну)… він атакує малими піхотними групами без застосування бронетехніки, але на мотоциклах" , – сказав Лиховій.

За словами Лиховія, за добу окупанти здійснили 4 атаки, з них 2 - намагалися провести із застосуванням кількох мотоциклів. В одній із таких штурмових спроб Сили оборони знищили 3 ворожі мотоцикли та їхніх водіїв.