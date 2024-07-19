В Малой Токмачке РФ атакует малыми пехотными группами на мотоциклах – ВСУ

В районе села Малая Токмачка на Ореховском направлении противник применяет тактику штурмов малыми пехотными группами без бронетехники, на мотоциклах.﻿ Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире национального телемарафона 19 июля, сообщает Украинская правда.

"Хочу отдельно остановиться на событиях в районе села Малая Токмачка, где враг применяет тактику (кому-то интересную, но в целом уже привычную)... он атакует малыми пехотными группами без применения бронетехники, но на мотоциклах" , – сказал спикер.

По словам Лиховия, за сутки оккупанты совершили 4 атаки, из них 2 - пытались провести с применением нескольких мотоциклов. В одной из таких штурмовых попыток Силы обороны уничтожили 3 вражеских мотоцикла и их водителей.