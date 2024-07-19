Генерал НАТО про дії ЗСУ у війні: Чудова стратегія

З продовженням війни Росії проти України її перебіг стає дедалі складніше спрогнозувати, однак українці наразі мають "чудову стратегію" ведення війни. Про це під час дискусії в Аспен Інституті заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє Голос Америки.

"Один із викликів, який ми бачимо, і один із найбільших уроків, які, на мою думку, ми можемо винести з війни в Україні, полягає в тому, що в сучасних війнах ви або перемагаєте швидко, або на вас чекає довга робота, повна непередбачуваних поворотів. І це те, де ми перебуваємо зараз" , – сказав генерал.

Він наголосив, що перебіг війни залежатиме від здатності "генерувати силу". Зокрема від того, яка сторона зможе накопичувати "якісну силу швидше і скористатися цим, поки має вікно можливостей".

При цьому генерал зазначив, що українці наразі генерують таку силу і вміло вибудовують свою стратегію:

"Протягом останніх кількох місяців українці були зосереджені на захисті східних територій, не дозволяючи Росії вільно використовувати Крим та південь України для нападу, зберігаючи свій доступ до Чорного моря та генеруючи силу. Тож, я вважаю, що в них чудова стратегія. Це лише питання продовження її виконання".

Каволі зазначив, що ключова частина "генерації сили" для України наразі залежить від країн ЄС та НАТО:

"Це вимагатиме від нас накопичення та виробництва більшої кількості техніки, ніж ми думали, можливо, два роки тому".

"Ми не можемо плек ﻿ ати жодних ілюзій"

На запитання про те, що робити країнам, які витратили багато ресурсів на допомогу Україні і вагаються, чи продовжувати фокусуватися на цьому, чи сконцентруватися на внутрішніх проблемах, Каволі відповів, що "результат бойових дій в Україні є життєво важливим для майбутнього європейської та світової безпеки".

При цьому він наголосив, що світ не має "плекати жодних ілюзій" щодо завершення війни в Україні.

"Наприкінці конфлікту в Україні, як би він не закінчився, ми будемо мати дуже велику проблему з Росією. Ми отримаємо ситуацію, коли Росія відновлює свої сили, розташовуючись на кордонах НАТО, і її очолюватимуть переважно ті ж люди, що й зараз, і яка переконана, що ми – противник, а також дуже-дуже розлючена" , – сказав генерал.

Він наголосив, що промислове виробництво країн ЄС та НАТО мають бути готові до цього виклику.

Водночас Каволі додав, що головною проблемою наразі є не так фінанси, як виготовлення військового обладнання.

"У нас трохи складніше з закупівлями. І це справді стратегічна проблема для альянсу" , – сказав генерал.

Він додав, що у Сполучених Штатах недооцінюють те, як країни ЄС "прокинулися" на виклик: