Генерал НАТО о действиях ВСУ в войне: Замечательная стратегия

С продолжением войны России против Украины ее ход становится все сложнее спрогнозировать, однако украинцы пока имеют "прекрасную стратегию" ведения войны. Об этом во время дискуссии в Аспен Институте заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает Голос Америки.

"Один из вызовов, который мы видим, и один из самых больших уроков, которые, по моему мнению, мы можем извлечь из войны в Украине, заключается в том, что в современных войнах вы либо побеждаете быстро, либо вас ждет долгая работа, полная непредсказуемых поворотов. И это то, где мы находимся сейчас" , – сказал генерал.

Он подчеркнул, что ход войны будет зависеть от способности "генерировать силу". В частности, от того, какая сторона сможет накапливать "качественную силу быстрее и воспользоваться этим, пока имеет окно возможностей".

При этом генерал отметил, что украинцы сейчас генерируют такую силу и умело выстраивают свою стратегию:

"В последние несколько месяцев украинцы были сосредоточены на защите восточных территорий, не позволяя России свободно использовать Крым и юг Украины для нападения, сохраняя свой доступ к Черному морю и генерируя силу. Поэтому я считаю, что у них отличная стратегия. Это только вопрос продолжения ее исполнение".

Каволи отметил, что ключевая часть "генерации силы" для Украины зависит от стран ЕС и НАТО:

"Это потребует от нас накопления и производства большего количества техники, чем мы думали, может быть, два года назад".

"Мы не можем питать никаких иллюзий"

На вопрос о том, что делать странам, которые потратили много ресурсов на помощь Украине и сомневаются, продолжать ли фокусироваться на этом, или сконцентрироваться на внутренних проблемах, Каволи ответил, что "результат боевых действий в Украине жизненно важен для будущего европейской и мировой безопасности" ".

При этом он подчеркнул, что миру не должно "питать никаких иллюзий" относительно завершения войны в Украине.

"В конце конфликта в Украине, как бы он ни закончился, мы будем иметь очень большую проблему с Россией. Мы получим ситуацию, когда Россия восстанавливает свои силы, располагаясь на границах НАТО, и ее возглавят преимущественно те же люди, что и сейчас, и какая убеждена, что мы - противник, а также очень сильно разъяренная" , - сказал генерал.

Он подчеркнул, что промышленное производство стран ЕС и НАТО должно быть готово к этому вызову.

В то же время Каволи добавил, что главной проблемой пока не столько финансы, сколько изготовление военного оборудования.

"У нас немного сложнее с закупками. И это действительно стратегическая проблема для альянса" , – сказал генерал.

Он добавил, что в Соединенных Штатах недооценивают то, как страны ЕС "проснулись" по вызову: