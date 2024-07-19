По всьому світу глобальний IT-збій: проблеми в роботі аеропортів та банків

По всьому світу наразі спостерігається глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Через що виникли проблеми у роботі банків, аеропортів, "лягла" Лондонська біржа і не тільки. Про це повідомляє Bloomberg, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Що наразі не працює

Операційна система Windows повідомляє про проблеми.

Рейси кількох великих авіакомпаній США, включаючи Delta, United і American Airlines, Frontier Airlines, Allegiant і SunCountry були припинені через проблеми зі зв’язком.

Turkish Airlines також призупинила польоти через "великий глобальний збій".

Аеропорт Берлін-Бранденбург у Берліні припинив роботу через технічні проблеми, а також системи аеропортів Іспанії, Британії Ірландії, Австралії та інших країн.

Британський телеканал SkyNews був відключений від мережі через глобальний збій.

В Україні був збій у роботі "Нова пошта", а також проблеми з Vodafone, Sense Bank та Monobank.

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