По всьому світу глобальний IT-збій: проблеми в роботі аеропортів та банків
По всьому світу наразі спостерігається глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. Через що виникли проблеми у роботі банків, аеропортів, "лягла" Лондонська біржа і не тільки. Про це повідомляє Bloomberg, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Що наразі не працює
- Операційна система Windows повідомляє про проблеми.
- Рейси кількох великих авіакомпаній США, включаючи Delta, United і American Airlines, Frontier Airlines, Allegiant і SunCountry були припинені через проблеми зі зв’язком.
- Turkish Airlines також призупинила польоти через "великий глобальний збій".
- Аеропорт Берлін-Бранденбург у Берліні припинив роботу через технічні проблеми, а також системи аеропортів Іспанії, Британії Ірландії, Австралії та інших країн.
- Британський телеканал SkyNews був відключений від мережі через глобальний збій.
- В Україні був збій у роботі "Нова пошта", а також проблеми з Vodafone, Sense Bank та Monobank.
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