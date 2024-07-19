По всему миру глобальный IT-сбой: проблемы в работе аэропортов и банков

По всему миру наблюдается глобальный IT-сбой, связанный с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. Из-за чего возникли проблемs в работе банков, аэропортов, "легла" Лондонская биржа и не только.﻿ Об этом сообщает Bloomberg, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Что пока не работает

Операционная система Windows сообщает о проблемах.

Рейсы нескольких крупных авиакомпаний США, включая Delta, United и American Airlines, Frontier Airlines, Allegiant и SunCountry были приостановлены из-за проблем со связью.

Turkish Airlines также приостановила полеты из-за "большого глобального сбоя".

Аэропорт Берлин-Бранденбург в Берлине прекратил работу из-за технических проблем, а также систем аэропортов Испании, Британии Ирландии, Австралии и других стран.

Британский телеканал SkyNews был отключен от сети из-за глобального сбоя.

В Украине был сбой в работе "Новая почта", а также проблемы с Vodafone, Sense Bank и Monobank.

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