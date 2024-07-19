"Нафтогаз" здійснив обов'язкові випалти за євробондами

НАК "Нафтогаз України" здійснила обов'язкові платежі за єврооблігаціями відповідно до графіка реструктуризації.﻿ Про це заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернішов, повідомляє Економічна правда.

"За умовами реструктуризації Нафтогаз здійснив обов'язкові платежі, наступний планується в листопаді 2024 року. Ми сумлінно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Вихід з дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дає можливість Нафтогазу залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії" , - зазначив Чернишов.

Як повідомив Чернишов у Х (Tvitter), загальна сума виплат - $224 млн.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року НАК "Нафтогаз України" звернулася до власників єврооблігацій, термін погашення яких настає у 2022 і 2026 роках, з пропозицією активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення, з метою виходу з дефолту.

У травні 2023 року компанія досягла домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій.

У червні 2023 року Уряд схвалив запропоновані Нафтогазом умови реструктуризації єврооблігацій 2022/2026 років.