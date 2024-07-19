"Нафтогаз" здійснив обов'язкові випалти за євробондами
НАК "Нафтогаз України" здійснила обов'язкові платежі за єврооблігаціями відповідно до графіка реструктуризації. Про це заявив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернішов, повідомляє Економічна правда.
"За умовами реструктуризації Нафтогаз здійснив обов'язкові платежі, наступний планується в листопаді 2024 року. Ми сумлінно виконуємо взяті на себе зобов'язання. Вихід з дефолту демонструє міжнародним партнерам нашу надійність і дає можливість Нафтогазу залучати нові капітальні інвестиції для розвитку компанії", - зазначив Чернишов.
Як повідомив Чернишов у Х (Tvitter), загальна сума виплат - $224 млн.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року НАК "Нафтогаз України" звернулася до власників єврооблігацій, термін погашення яких настає у 2022 і 2026 роках, з пропозицією активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення, з метою виходу з дефолту.
У травні 2023 року компанія досягла домовленостей з інвесторами щодо шляхів реструктуризації єврооблігацій.
У червні 2023 року Уряд схвалив запропоновані Нафтогазом умови реструктуризації єврооблігацій 2022/2026 років.