"Нафтогаз" осуществил обязательные выпалы по евробондам
НАК "Нафтогаз Украины" осуществила обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации. Об этом заявил глава "Группы Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает Экономическая правда.
"По условиям реструктуризации Нафтогаз осуществил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года. Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность Нафтогазу привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании", - отметил Алексей Чернышов.
Как сообщил Чернышов в Х (Tvitter), общая сумма выплат - $224 млн.
Напомним, в ноябре 2022 года НАК «Нафтогаз Украины» обратилась к владельцам еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2022 и 2026 годах, с предложением активизировать взаимодействие для поиска взаимоприемлемого решения, с целью выхода из дефолта.
В мае 2023 года компания достигла договоренностей с инвесторами относительно путей реструктуризации еврооблигаций.
В июне 2023 года Правительство одобрило предложенные Нафтогазом условия реструктуризации еврооблигаций 2022/2026 годов.