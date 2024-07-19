"Нафтогаз" осуществил обязательные выпалы по евробондам

НАК "Нафтогаз Украины" осуществила обязательные платежи по еврооблигациям в соответствии с графиком реструктуризации.﻿ Об этом заявил глава "Группы Нафтогаз" Алексей Чернышов, сообщает Экономическая правда.

"По условиям реструктуризации Нафтогаз осуществил обязательные платежи, следующий планируется в ноябре 2024 года. Мы добросовестно выполняем взятые на себя обязательства. Выход из дефолта демонстрирует международным партнерам нашу надежность и дает возможность Нафтогазу привлекать новые капитальные инвестиции для развития компании" , - отметил Алексей Чернышов.

Как сообщил Чернышов в Х (Tvitter), общая сумма выплат - $224 млн.

Напомним, в ноябре 2022 года НАК «Нафтогаз Украины» обратилась к владельцам еврооблигаций, срок погашения которых наступает в 2022 и 2026 годах, с предложением активизировать взаимодействие для поиска взаимоприемлемого решения, с целью выхода из дефолта.

В мае 2023 года компания достигла договоренностей с инвесторами относительно путей реструктуризации еврооблигаций.

В июне 2023 года Правительство одобрило предложенные Нафтогазом условия реструктуризации еврооблигаций 2022/2026 годов.