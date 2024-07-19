"Укренерго": До вечора будуть діяти три черги відключень
Спека ще тримається на сході та півдні Україні. До пізнього вечора будуть діяти три черги відключень світла в областях. Про це повідомляє "Укренерго", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Сьогодні, 19 липня, обленерго застосовують обмеження споживання протягом всієї доби. З 09:00 до 23:00 діють три черги відключень, з 23:00 до 24:00 – дві черги", - йдеться в повідомленні.
Три черги відключень означають, що світла одночасно не буде у половини споживачів.