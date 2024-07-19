"Укрэнерго": До вечера будут действовать три очереди отключений

Жара еще держится на востоке и юге Украины. До позднего вечера будут действовать три очереди отключений света в областях.﻿ Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Сегодня, 19 июля, облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 09:00 до 23:00 действуют три очереди отключений, с 23:00 до 24:00 – две очереди" , - говорится в сообщении.

Три очереди отключений означают, что света одновременно не будет у половины потребителей.