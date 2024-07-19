У НАТО оцінили мобілізацію в Україні: "Просувається значно краще"

Питання кадрового забезпечення Збройних сил України наразі просувається значно краще, зокрема завдяки зменшенню віку призовників. Про це в четвер, 18 липня, під час дискусії в Аспен Інституті заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, повідомляє Голос Америки.

"Україна має проблеми з тим, як використовувати свою людську силу, чи не так? Отже, є група людей, яким потрібно працювати на заводах, у полях, брати участь у бойових діях. І це завдання українського уряду – визначити цей баланс. Нещодавно, як ви знаєте, зменшили вік призову на два роки. Зараз вони залучають людей досить швидко" , - сказав генерал.

Він зазначив, що формування могутності армії складається з трьох великих компонентів: людей, техніки та тренувань.

"У питанні техніки, яке багато в чому залежить від нас, я вважаю, що все йде добре" , - сказав Каволі.

Генерал додав, що це порушує питання третьої складової, а саме - тренувань. І наголосив, що Європейський Союз та країни НАТО "віддані справі допомоги українцям у підготовці великої кількості людей".

В Україні "кадрове питання вирішується", додав він.

"Я вважаю, що зараз все просувається значно краще" , - сказав Каволі.

Він наголосив, що питання поповнення армії є стратегічним питанням не лише для України, а й для країн НАТО: