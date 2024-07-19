В НАТО оценили мобилизацию в Украине: "Продвигается гораздо лучше"

Вопрос кадрового обеспечения Вооруженных сил Украины сейчас продвигается значительно лучше, в частности, благодаря уменьшению возраста призывников. Об этом в четверг, 18 июля, во время дискуссии в Аспен Институте заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает Голос Америки.

"У Украины есть проблемы с тем, как использовать свою человеческую силу, не так ли? Итак, есть группа людей, которым нужно работать на заводах, в полях, участвовать в боевых действиях. И это задача украинского правительства – определить этот баланс. Недавно, как вы знаете, снизили возраст призыва на два года. Сейчас они привлекают людей достаточно быстро" , - сказал генерал.

Он отметил, что формирование могущества армии состоит из трех больших компонентов: людей, техники и тренировок.

"В вопросе техники, который во многом зависит от нас, я считаю, что все идет хорошо" , - сказал Каволи.

Генерал добавил, что это поднимает вопрос третьей составляющей, а именно – тренировок. И подчеркнул, что Европейский Союз и страны НАТО "отданы делу помощи украинцам в подготовке большого количества людей".

В Украине "кадровый вопрос решается", добавил он.

"Я считаю, что сейчас все продвигается гораздо лучше" , - сказал Каволи.

Он подчеркнул, что вопрос пополнения армии является стратегическим вопросом не только для Украины, но и для стран НАТО: