Зі "Слуги народу" вийшла ще одна депутатка

З фракції "Слуга народу" вийшла депутатка Юлія Яцик.

Про це повідомив﻿ нардеп Ярослав Железняк.

Таким чином, у правлячій фракції тепер 233 депутати. Зазначимо, для ухвалення рішення простою більшістю потрібно 226 голосів.

Сама Яцик у коментарі нардепу Олексію Гончаренку сказала﻿, що це вже третя заява, яку вона подала. Попередні заяви, подані з 2022 року не оголошувались.

За її словами, вона порушувала питання про розкрадання гуманітарної допомоги, зокрема з боку посадовців ОП.

"І взагалі я займаю власну позицію. У мене є власна думка з приводу законопроєктів, я їх вивчаю і не голосую за вказівкою" , — сказала Яцик.

Зазначимо, що Яцик була обрана за мажоритарним округом № 79 у Запорізькій області. Згідно з чинним законодавством, навіть у разі виходу з фракції вона залишається депутаткою, оскільки партія не може позбавляти мандатів депутатів-мажоритарників, а лише тих, які обиралися за списком.

Раніше зі фракції "Слуга народу" вийшла депутатка Мар'яна Безугла, яка написала заяву раніше, втім покинути фракцію змогла лише зараз.