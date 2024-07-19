Из "Слуги народа" вышла еще одна депутат

Из фракции "Слуга народа" вышла депутат Юлия Яцик.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Таким образом, в правящей фракции теперь 233 депутата. Отметим, для принятия решения простым большинством требуется 226 голосов.

Сама Яцик в комментарии нардепу Алексею Гончаренко сказала, что это уже третье заявление, которое она подала. Предыдущие заявления с 2022 года не объявлялись.

По ее словам, она поднимала вопрос о хищении гуманитарной помощи, в том числе со стороны чиновников ОП.

"И вообще я занимаю собственную позицию. У меня есть собственное мнение по поводу законопроектов, я их изучаю и не голосую по указанию" , - сказала Яцик.

Отметим, что Яцик была избрана по мажоритарному округу №79 в Запорожской области. Согласно действующему законодательству, даже в случае выхода из фракции она остается депутатом, поскольку партия не может лишать мандатов депутатов-мажоритарщиков, а только избиравшихся по списку.

Ранее из фракции "Слуга народа" вышла депутатка Марьяна Безугла, написавшая заявление ранее, впрочем покинуть фракцию смогла только сейчас.