У російській Якутії зник гелікоптер з представниками ФСБ на борту – ЗМІ

У Якутії ведуться пошуки гелікоптера Robinson R44II, який зник після спрацювання аварійного маяка в Алданському районі. Про це повідомили у Східно-Сибірській транспортній прокуратурі. За даними джерела видання SakhaDay, на борту знаходяться пілот і три співробітники ФСБ, повідомляє Радіо Свобода.

"У ніч на 19 липня за 80 кілометрів від населеного пункту Чагда спрацював аварійний маяк "Екоспас" повітряного судна "Робінсон". Вертоліт виконував незареєстрований рейс в Алданському районі. Не виходять на зв'язок" , – розповів співрозмовник видання.

Співробітники Якутської регіональної пошуково-рятувальної бази вирушили на пошуки з аеропорту Маган під Якутськом. Відстань до маяка, що спрацював, близько 440 кілометрів. У пошуках задіяні повітряні судна компанії "Полярні авіалінії".

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