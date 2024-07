В российской Якутии исчез вертолет с представителями ФСБ на борту – СМИ

В Якутии ведутся поиски вертолёта Robinson R44II, который пропал после срабатывания аварийного маяка в Алданском районе. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре. По данным источника издания SakhaDay, на борту находятся пилот и три сотрудника ФСБ, сообщает Радио Свобода.

"В ночь на 19 июля в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк "Экоспас" воздушного судна "Робинсон". Вертолет выполнял незарегистрированный рейс в Алданском районе. Не выходят на связь" , – рассказал собеседник издания.

Сотрудники Якутской региональной поисково-спасательной базы выдвинулись на поиски из аэропорта Маган под Якутском. Расстояние до сработавшего маяка порядка 440 километров. В поисках задействованы воздушные суда компании "Полярные авиалинии".

Copyright (c)2024 RFE/RL, Inc. Used with the permission of Radio Free Europe/Radio Liberty, 1250 Connecticut Ave NW, Ste 450, Washington DC 20036.