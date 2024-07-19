Окупанти зменшили штурми на Покровському напрямку – ОСУВ "Хортиця"

Покровський напрямок сьогодні залишається одним із найгарячіших. Однак, ворог дещо зменшив наступальні дії. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"Цей напрямок (Покровський - ред.) і надалі залишається таким, яким і був - найгарячішим, однак ворог дещо зменшив свій наступальний акцент і потенціал, адже Сили оборони його призупиняють, дають адекватну відповідь ворогу, тому за минулу добу наші захисники відбили там 27 ворожих атак. Попередньої доби було 26 ворожих атак" , - розповів Волошин.

За словами речника, ворог штурмував в районах населених пунктів Воздвиженка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Прогрес, Уманське та Яснобродівка. Зокрема залучав до бою авіацію.

Волошин також розповів, що втрати ворога на напрямку є чималими. Лише за минулу добу було знищено понад 200 окупантів, кілька броньованих машин, артилерійські системи й не тільки.

Протягом минулих тижнів, як відзначив речник, на Покровському напрямку фіксувалось майже до 50 штурмів на добу.