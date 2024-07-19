Оккупанты уменьшили штурмы на Покровском направлении – ОСУВ "Хортица"

Покровское направление сегодня остается одним из самых горячих. Однако, враг несколько уменьшил наступательные действия. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

"Это направление (Покровское - ред.) и в дальнейшем остается таким, каким и было - горячим, однако враг несколько уменьшил свой наступательный акцент и потенциал, ведь Силы обороны его приостанавливают, дают адекватный ответ врагу, поэтому за минувшие сутки наши защитники отбили там 27 вражеских атак. За предыдущие сутки было 26 вражеских атак" , - рассказал Волошин.

По словам спикера, враг штурмовал в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс, Уманское и Яснобродовка. В частности привлекал к бою авиацию.

Волошин также рассказал, что потери врага на направлении немалые. Только за минувшие сутки было уничтожено более 200 террористов, несколько бронированных машин, артиллерийские системы и не только.

В течение прошлых недель, как отметил спикер, на Покровском направлении фиксировалось почти до 50 штурмов в сутки.