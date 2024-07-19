Зеленський закликав Стармера дозволити удари вглиб території РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єра Великої Британії Кіра Стармера з проханням допомогти Україні отримати можливість застосовувати західну далекобійну зброю для ударів вглиб Росії. Про це він заявив на позачерговому засіданні уряду Великої Британії, повідомляє Європейська правда.

За словами українського лідера, якщо обмеження на застосування західної зброї знімуть, це допоможе Києву зміцнити свою оборону та знищувати осередки зброї в РФ.

Обговорюючи питання далекобійної зброї, Зеленський зазначив, що "ми все ще не маємо головної відповіді на це питання".

"Я прошу вас продемонструвати своє лідерство (в цьому питанні)" , – звернувся він до Стармера.

Він додав, що здатність використовувати західну зброю для нанесення ударів по території Росії є важливою для зусиль України щодо захисту від агресії Москви.

Нагадаємо, український президент у п’ятницю відвідує позачергове засідання уряду Великої Британії.